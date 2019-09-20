с чего всё началось

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

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Происшествия Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле «Альфастрахование» заплатит $46,1 млн за аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, еще $43,5 млн пойдут на выплаты за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево, следует из презентации замгендиректора по авиационному страхованию компании «АльфаСтрахование» Ильи Кабачника.

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