с чего всё началось

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

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