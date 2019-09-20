Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.BFM.ru05:50
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