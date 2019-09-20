с чего всё началось

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

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Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

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