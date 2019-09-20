Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 19 сентября в 10:53
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
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Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Футбол
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.
Rambler News Service 19 сентября в 04:46
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
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«Тампа» обыграла «Нэшвилл» благодаря дублю Кучерова и голу Волкова
Спорт-Экспресс вчера в 21:33
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
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Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Интерфакс вчера в 19:07
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Экономика
Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал
Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:46
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Политика
МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:31
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
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Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
iReactor 19 сентября в 04:03
Политика
Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде
РБК вчера в 22:45
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский авторынок
Автоновости дня вчера в 23:25
Технологии
В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС
Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Происшествия
Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области
В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма.
Известия 01:03
Здоровье
Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
ForPost 19 сентября в 12:25
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45