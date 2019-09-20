Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика
Завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу
Трехсторонние консультации Российской Федерации, Евросоюза и Украины касательно транзита российского газа в Брюсселе завершились.
Капитал страны вчера в 11:29
Армия и оружие
Полк с комплексами С-400 заступил на дежурство на Новой Земле
Полк Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле.
Известия 04:59
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
«Терминаторы» перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске
ТК Звезда вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Гаджеты
Huawei представил смартфоны без приложений Google
Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».
Мой Брянск вчера в 23:37
Происшествия
В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры по «делу Устинова»
Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову, сообщила 20 сентября пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
REGNUM 03:55
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Политика
Аксенов единогласно избран главой Крыма на второй срок
Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании единогласно избрал главой республики Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
Интерфакс 05:16
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону
В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
RT на русском 04:13
Футбол
Мамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом
Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
iReactor 02:47
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Экономика
Автомобили в России за 5 лет подорожали на 76%
За последние 5 лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Коммерсантъ 04:13
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 03:13
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости вчера в 15:18
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика
Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42