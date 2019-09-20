Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Здоровье Страховщики напомнили гражданам о допустимых сроках ожидания медпомощи Стандарты оказания медицинской помощи прописаны в программе госгарантий оказания медпомощи и едины для всех, подчеркнул он.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.

Армия и оружие Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Армия и оружие В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Хоккей «Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Здоровье Севастополь оказался лидером ЮФО по затратам на медицину Крым на третьем месте с 5,49 тыс. рублей, в остальных регионах тратят еще меньше согласно рейтингу, который опубликовали «Новые известия».

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Политика Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Спорт В Волгограде прошел «Цифровой забег» Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.

Наука Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем Во Львовской области группа людей блокировала вагоны с углем, который якобы был ввезен из РФ.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Общество Москвичей ожидает мокрый снег и ветер В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.

Космос Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Игры Многопользовательскую игру Stalker Online выпустят до конца 2019 года Релиз игры запланирован до конца 2019 года, но пока у всех желающих есть возможность заполнить анкету, чтобы принять участие в бета-тестах игры.