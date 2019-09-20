Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
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Страховщики напомнили гражданам о допустимых сроках ожидания медпомощи
Стандарты оказания медицинской помощи прописаны в программе госгарантий оказания медпомощи и едины для всех, подчеркнул он.
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Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
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Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 19 сентября в 13:42
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:02
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Здоровье
Севастополь оказался лидером ЮФО по затратам на медицину
Крым на третьем месте с 5,49 тыс. рублей, в остальных регионах тратят еще меньше согласно рейтингу, который опубликовали «Новые известия».
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Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ вчера в 16:21
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Спорт
В Волгограде прошел «Цифровой забег»
Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.
ИА Городские вести. Волгоград 04:42
Наука
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей
Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука вчера в 07:20
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем
Во Львовской области группа людей блокировала вагоны с углем, который якобы был ввезен из РФ.
Украина.ру 10:35
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
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В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
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Многопользовательскую игру Stalker Online выпустят до конца 2019 года
Релиз игры запланирован до конца 2019 года, но пока у всех желающих есть возможность заполнить анкету, чтобы принять участие в бета-тестах игры.
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Высота кулера AeroCool Air Frost Plus составляет 70 мм
Компания AeroCool представила процессорный кулер радиального типа Air Frost Plus, способный справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 110 Вт. Новинка оборудована алюминиевым радиатором, который обдувается 120-миллиметровым вентилятором.
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