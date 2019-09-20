Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru вчера в 19:05
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Невские Новости вчера в 10:29
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
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Avia.pro вчера в 04:57
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Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17