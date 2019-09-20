с чего всё началось

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Армия и оружие Басурин выступил с заявлением об обострении на горловском направлении По данным разведки ДНР, уточнил Басурин, в этой связи командующим «ООС» Кравченко отданы указания на усиление обстрелов на горловском направлении.

Футбол Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Происшествия Названа предполагаемая причина пожара в торговом центре в Грозном Причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном, по предварительным данным, стал сбой в работе электросети, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Чечне Резван Залаев.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Наука Загрязнение воды признано одной из главных причин рака Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Путешествия В Иркутской области ограничили туризм на Байкале Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Политика Все главы городов и районов Крыма подали в отставку В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.

Культура Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Недвижимость Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье "Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Общество Старт продаж новых iPhone в Москве 20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Автоспорт Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на Гран-при Сингапура Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на второй свободной практике на Гран-при Сингапура в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Политика Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.