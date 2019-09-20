Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:36
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Цены на нефть растут на открытии торгов
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Газета.Ru вчера в 01:47
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Общество
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Гаджеты
В Huawei заявили о готовности запустить сервисы Google «за одну ночь»
Ричард Ю добавил, что рано или поздно это война закончится, и тогда Huawei «за одну ночь» выпустит обновление для смартфонов новой серии, открывающее доступ к приложениям и сервисам Google.
REGNUM 03:20
Футбол
Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»
Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Политика
Трамп счел бессмысленной поддержку Украины
По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
BFM.ru 03:53
Армия и оружие
Командующий КСИР предостерег другие страны от атаки на Иран
Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя.
REGNUM 04:39
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Происшествия
В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
РИА Новости 04:00
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
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Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Армия и оружие
Владимир Путин прилетит в Оренбург уже сегодня
Оренбург посетит Президент Владимир Путин. Планируется его участие в активной фазе командно-штабных учений «Центр-2019».
ПроОрен 19 сентября в 06:20
Наука
Впервые реконструирована анатомия денисовца
Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток вчера в 02:45
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
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Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Политика
В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США
20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
РБК 03:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы.
Inc-news.ru вчера в 07:22