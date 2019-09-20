Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Армия и оружие
Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
РИА Новости 22:03
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО.
Телеканал 360° вчера в 06:18
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Политика
Киев объявил о планах продать «Украину»
Ридус вчера в 14:15
Автоспорт
Хельмут Марко: Квят останется в Toro Rosso
F1news.ru 07:47
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 16:14
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Политика
Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Футбол
Клиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10
Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей.
Bookmaker-ratings.ru 19 сентября в 06:20
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Космос
NASA пропустило гигантский астероид
Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.
Утро.ru вчера в 05:36