Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
BFM.ru вчера в 02:56
Общество
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Экономика
В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии
Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - так называемом "сроке дожития".
Российская газета 20 сентября в 03:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Спорт
Самый крупный старт: седьмой Московский марафон пройдет 22 сентября
Самый крупный российский легкоатлетический старт: седьмой Московский марафон пройдет 22 сентября.
Вести Подмосковья 20 сентября в 00:27
Армия и оружие
СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов
Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.
РБК 14:09
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Армия и оружие
Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51
Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:46
Общество
Правительство не планирует отменять профессиональные праздники
Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщает "Коммерсантъ"
Газета.Ru 20 сентября в 11:35
Политика
Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
РЕН ТВ 17:00
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»
Newsler.ru 15:21
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Шоу-бизнес
Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка
Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru 06:57
Технологии
СМИ сообщили о планах использовать экранопланы при запусках с Восточного
В качестве поисково-спасательного средства при обеспечении пилотируемых запусков с космодрома Восточный (Амурская область) может быть использован экраноплан «Чайка-2» (А-050-742D), проект которого представлен а 2019 году.
Московский Комсомолец 06:15
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Страна Советов on-line 05:20
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
«Арсенал» победил «Астон Виллу» в домашнем матче 6-го тура АПЛ.
ProstoProSport 13:27
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
Здоровье
Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга
Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва вчера в 06:15