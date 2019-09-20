Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Наука Эксперты рассказали о причинах и следствиях рака толстой кишки Группа научных исследователей провела исследование и выяснила наиболее весомые причины и последствия развития рака толстой кишки.

Общество Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".

Экономика Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Футбол «Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Происшествия Во Владивостоке из сгоревшего магазина вывезли золото Арендаторам сгоревшего в выходные дни во Владивостоке торгового центра "Максим" разрешили зайти и вывезти неиспорченный огнем товар.

Энергетика WSJ: Восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа Певица Майли Сайрс рассталась со своей девушкой Кейтлин Картер, ради романа с которой бросила мужа - актера Лиама Хемсворта.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Шоу-бизнес Родная сестра Жанны Фриске высказалась о болезни Заворотнюк Наталья Фриске, родная сестра умершей от онкологии российской певицы Жанны Фриске, прокомментировала болезнь артистки Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Кино «Аббатство Даунтон» лидирует в американском прокате в выходные Из мультфильмов в прокате лидирует «Эверест», который выйдет на российские экраны в октябре.

Гаджеты Lenovo новый смартфон K10 Plus представят 22 сентября Lenovo на 22 сентября запланировала показ своего нового смартфона K10 Plus.

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Экономика Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.

Футбол Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи» Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.

Культура Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.