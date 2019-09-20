Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Стало известно, когда включат отопление в Челябинске
Жилые дома готовы к приёму теплоносителя Отопление в домах челябинцев начнут включать с 25 сентября, об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации.
АиФ Челябинск 00:25
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском вчера в 21:58
Экономика
Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез»
Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».
Твой Иркутск вчера в 22:30
Спорт
WADA потребовало объяснений от России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение.
Lenta.ru 00:48
Армия и оружие
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
REGNUM вчера в 22:29
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
В Зауралье экс-глава района ответит за недостроенный водопровод
Российская газета 20 сентября в 07:18
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Авто
Музей продает 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
Вести.Ru вчера в 11:00
Общество
В Екатеринбурге выпал первый снег
Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.
URA.Ru 00:30
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости вчера в 10:03
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru 20 сентября в 05:04
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
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Мария Максакова препятствует встрече сына с бабушкой, матерью Дениса Вороненкова.
OAnews 00:11
Игры
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В коллекцию Batman Arkham входят одноименные игры с подзаголовками Asylum, City и Knight, а в LEGO Batman — The Videogame, DC Super Heroes и Beyond Gotham.
Moi-portal.ru 20 сентября в 07:55
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
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RT на русском вчера в 20:19
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Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
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Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки
Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.
Газета.Ru 00:45
Космос
Астрономы обнаружили «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
AstroNews.ru вчера в 06:34
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 20 сентября в 00:30
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12