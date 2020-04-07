Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
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Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

Lenta.ru04:00

Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время

ТАСС04:43

Кравцов: Учебный год для 11-классников может продлиться до первого ЕГЭ

Российская газета05:42

Учебный год для 11-классников может продлиться до первого ЕГЭ

Вести.Ru04:20

Министр образования Подмосковья оценила вероятность отмены ЕГЭ

RT на русском05:19

В Минпросвещения допустили продление учебного года для 11-го класса до 8 июня

Известия04:23

В России не будут отменять Единый госэкзамен

РИА Новости04:51
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Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Автоновости дня вчера в 01:58
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

Во время трансляции, которая велась из Белого дома, Дональд Трамп заявил, что ему пока не поступали предложения о том, чтобы Штаты снизили объемы добываемой нефти, однако решение о необходимости этих мер еще предстоит принять.
RuNews24.ru 04:04
Кино

13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»

13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Республика Татарстан 05:57
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Политика

Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Военное обозрение 06:15
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 05:57
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv вчера в 09:56
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Политика

ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 06:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Здоровье

В Москве вызвали в прокуратуру врача, который рассказал о нехватке средств защиты в отделении

Тверская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку центра нейрохирургии, сотрудник которого Всеволод Шурхай рассказал о нехватке средств защиты, сообщает штаб правовой помощи международной правозащитной группы «Агора» со ссылкой на документ надзорного ведомства.
Медиазона 06:15
Футбол

«Мы будто спали вместе»: Бербатов назвал лучшего партнёра в нападении

Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем лучшем партнере в нападении.
Евро-футбол.ру 05:51
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

ТАСС 06:23
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Происшествия

В Краснодаре задержали торговца спецпропусками

В Краснодаре сотрудники полиции задержали местного жителя, пытавшегося продать транспортный спецпропуск для передвижения в условиях режима карантина.
Деловая газета. Юг 04:54
Здоровье

Главный санврач Петербурга запретила врачам совместительство

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова запретила медикам совмещать работу в разных учреждениях.
Gazeta.SPb 05:05
Космос

NASA планирует отправить научную миссию на спутник Сатурна Энцелад

NASA планирует отправить научную миссию на шестой спутник Сатурна Энцелад.
Актуальные Новости вчера в 13:05
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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