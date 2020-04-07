Коронавирус

NewInformNewInformМинпросвещения РФ исключило перенос ЕГЭ в этом году

В связи с карантинными мерами, введенными в условиях коронавируса, учебный год у учащихся 11-х классов может быть продлен, заявили в Минпросвещения России. Речь идет о тех, кто будет сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Читать в источнике
Комментировать537

Подробнее о событии

Министр образования Подмосковья оценила вероятность отмены ЕГЭ

RT на русском05:19

В России не будут отменять Единый госэкзамен

РИА Новости04:51

Почему нельзя отменять ЕГЭ в России

Российская газета05:36

Минпросвещения заявило об отсутствии решения по повторному переносу ЕГЭ

РБК04:14

Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

Lenta.ru04:00

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Известия03:46

Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время

ТАСС04:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
Lenta.ru 09:49
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
Кубанские новости 00:18
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера

Состояние политика назвали стабильным. Джонсон не нуждается в искусственной вентиляции легких и обходится кислородной маской.
НТВ 08:51
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Общество

Свободными от коронавируса остаются четыре региона России

Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 03:50
Общество

В Белоруссии 794 человека госпитализировали с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике 794 человека госпитализированы с коронавирусом COVID-19, в том числе 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в этом "катастрофы абсолютно нет".
РИА Новости 06:35
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:24
Здоровье

Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома

Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:46
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Общество

Генпрокуратура проверит наличие в больницах противовирусных препаратов

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в субъектах страны принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан в условиях распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

Скорого восстановления авиасообщения с другими странами ждать не приходится: в Шереметьево ожидают, что рейсы возобновятся не раньше середины лета - и это при благоприятном сценарии.
Суть событий 08:16
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости 05:55
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Экономика

Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу

Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
РБК Санкт-Петербург 09:47
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной

В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Рамблер 09:16
Гаджеты

Samsung изобрела экран нового типа для смартфонов

Samsung изобрела экран нового типа для смартфонов. Он может «стекать» на корпус по всем четырём сторонам.
Ferra 09:18
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости 05 апреля в 02:26
Общество

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу

На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
REGNUM 09:21
Общество

В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес

Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы

В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Московский Комсомолец 02:33
Общество

Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Росбалт 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное