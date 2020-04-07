В связи с карантинными мерами, введенными в условиях коронавируса, учебный год у учащихся 11-х классов может быть продлен, заявили в Минпросвещения России. Речь идет о тех, кто будет сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Минпросвещения РФ исключило перенос ЕГЭ в этом году

Общество Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

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Общество Свободными от коронавируса остаются четыре региона России Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общество В Белоруссии 794 человека госпитализировали с COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике 794 человека госпитализированы с коронавирусом COVID-19, в том числе 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но в этом "катастрофы абсолютно нет".

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Общество Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж Скорого восстановления авиасообщения с другими странами ждать не приходится: в Шереметьево ожидают, что рейсы возобновятся не раньше середины лета - и это при благоприятном сценарии.

Технологии Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.

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Происшествия В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.

Космос Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.