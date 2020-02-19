Авто
РБКВласти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Программа распространялась на автомобили отечественной сборки стоимостью до ₽1 млн. Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года. Всего 5 млрд руб. хватило на приобретение 50 тыс. машин.
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с чего всё началось
В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.Ведомости12:41
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