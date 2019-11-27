Экономика
ИзвестияЕдиным фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег
ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.
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В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:09
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Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Трамп: импичмент поможет мне выиграть выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая Демократической партией процедура импичмента, лишь ускорит его победу на предстоящих в следующем году президентских выборах.
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Футбол
Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Политика
МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке
Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Футбол
«Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0
Мадридский "Реал" сыграл вничью на своем поле в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" - 2:2. При этом еще до начала встречи "королевский клуб" вышел в плей-офф турнира.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.