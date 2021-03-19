Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком вакцины от коронавируса COVID-19
Входящий в структуру "Сбера" ООО "Иммунотехнологии", бывший единственный поставщик вакцины "Спутник V" передает полномочия другой компании, сообщает издание GxP News. Распоряжение правительства, передающее полномочия, по предварительной информации, было подписано 15 марта.В источнике
С чего всё началось
Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»
Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46