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SM News

Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком вакцины от коронавируса COVID-19

Входящий в структуру "Сбера" ООО "Иммунотехнологии", бывший единственный поставщик вакцины "Спутник V" передает полномочия другой компании, сообщает издание GxP News. Распоряжение правительства, передающее полномочия, по предварительной информации, было подписано 15 марта.В источнике
С чего всё началось

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Фармвестник»: Передача полномочий «Нацимбио» как единому поставщику вакцины в регионы России была закономерной

Эхо Москвы05:08

Структура «Ростеха» стала поставщиком «Спутника V»

Коммерсантъ21:19

Правительство назначило дочернюю компанию «Ростеха» поставщиком вакцины «Спутник V»

Forbes18:27

Полномочия по поставке «Спутника V» ушли от «дочки» «Сбера» к «Ростеху»

РБК18:54

Поставщиком вакцины «Спутник V» стала компания «Нацимбио»

Фармацевтический вестниквчера в 16:27

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Ведомостивчера в 16:21

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

GxP Newsвчера в 17:46
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