Актер Дмитрий Нагиев сыграл в сериале главную роль Андрея Чикатило

В четверг, 18 марта, в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера восьмисерийного триллера, в котором рассказана жуткая история жестокого маньяка, жертвами которого в 70-90-е годы прошлого столетия стали более 50 женщин и детей в России.