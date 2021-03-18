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Ведомости

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Полномочия единственного поставщика в регионы вакцины против COVID-19 перешли от принадлежащей «Сберу» компании «Иммунотехнологии» к структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»).В источнике
С чего всё началось

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Фармвестник»: Передача полномочий «Нацимбио» как единому поставщику вакцины в регионы России была закономерной

Эхо Москвы05:08

Структура «Ростеха» стала поставщиком «Спутника V»

Коммерсантъ21:19

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Ведомостивчера в 16:21

Правительство назначило дочернюю компанию «Ростеха» поставщиком вакцины «Спутник V»

Forbes18:27

Поставщиком вакцины «Спутник V» стала компания «Нацимбио»

Фармацевтический вестниквчера в 16:27

Полномочия по поставке «Спутника V» ушли от «дочки» «Сбера» к «Ростеху»

РБК18:54

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

GxP Newsвчера в 17:46
Интересное