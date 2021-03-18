Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»
Полномочия единственного поставщика в регионы вакцины против COVID-19 перешли от принадлежащей «Сберу» компании «Иммунотехнологии» к структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»).В источнике
С чего всё началось
Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»
Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46