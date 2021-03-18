Главы двух Алтаев обсудили объединение тарифов на электроэнергию

В начале февраля замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков заявил, что конечная цена электроэнергии в Алтайском крае после объединения может вырасти на 2, 5 – 4% (позже пресс-служба краевого правительства приводила цифру 1, 5 – 2%) и добавил, что на рядовых граждан объединение тарифных зон не повлияет, поскольку, ценообразование там другое.