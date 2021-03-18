Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Полномочия единственного поставщика в регионы вакцины против COVID-19 перешли от принадлежащей «Сберу» компании «Иммунотехнологии» к структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»).В источнике
С чего всё началось

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Фармвестник»: Передача полномочий «Нацимбио» как единому поставщику вакцины в регионы России была закономерной

Эхо Москвы05:08

Структура «Ростеха» стала поставщиком «Спутника V»

Коммерсантъ21:19

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

GxP Newsвчера в 17:46

Правительство назначило дочернюю компанию «Ростеха» поставщиком вакцины «Спутник V»

Forbes18:27

Поставщиком вакцины «Спутник V» стала компания «Нацимбио»

Фармацевтический вестниквчера в 16:27

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Ведомостивчера в 16:21

Полномочия по поставке «Спутника V» ушли от «дочки» «Сбера» к «Ростеху»

РБК18:54
Интересное

Лавров: нежелание Запада наладить равноправные отношения влияет на борьбу с пандемией

Ситуация в мире осложняется еще больше из-за неготовности западных партнеров наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками, что сказывается и на борьбе с коронавирусом.
ТАСС05:02

Решетников допустил, что годовая инфляция в РФ уже достигла пика

Годовая инфляция в России, возможно, достигла пика, но основной вопрос заключается в том, как быстро начнет с него спускаться, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Интерфаксвчера в 13:44

Главы двух Алтаев обсудили объединение тарифов на электроэнергию

В начале февраля замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков заявил, что конечная цена электроэнергии в Алтайском крае после объединения может вырасти на 2, 5 – 4% (позже пресс-служба краевого правительства приводила цифру 1, 5 – 2%) и добавил, что на рядовых граждан объединение тарифных зон не повлияет, поскольку, ценообразование там другое.
Алтайская правда23:50

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина госпитализирована с тяжелой формой коронавируса

Перенесшая панкреатит и аутоиммунное заболевание, экс-избранница известного спортсмена Андрея Аршавина Алиса Казьмина на днях вновь оказалась в медицинском учреждении.
ГлобалМСК.ру16 марта в 09:47