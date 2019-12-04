Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября.

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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