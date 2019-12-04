Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиЕдущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября.
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В Сети появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

РБК08:35

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

РИА Новости06:06

Мчащийся по Крымскому мосту двухэтажный поезд сняли на видео

Lenta.ru03:45

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Российская газета04:55

На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд

ТК Звезда04:16

Появилось видео проезда тестового пассажирского поезда по Крымскому мосту

Rambler News Service04:11

Тестовые поезда проехали по Крымскому мосту

ИА Крыминформ05:05
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России

Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
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Виктория Лопырева подтвердила, что выходит замуж

Посол ЧМ по футболу и телеведущая Виктория Лопырева подтвердила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Булатова.
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ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

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РБК 07:35
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
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В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

Двое сотрудников службы безопасности Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе при подготовке диверсии, сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной милиции Михаил Попов.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

На Украине собираются разрабатывать и закупать новое оружие

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил о том, что в следующем году страна планирует разрабатывать и приобретать новое вооружение в соответствии со стандартами НАТО.
ГЛАС.RU 09:00
Политика

Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.
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Биатлон

Логинов начнёт индивидуальную гонку после младшего Бё и Фуркада

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 20 км. Она пройдёт 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
News.ru вчера в 17:14
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед реваншем

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу.
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Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Твери вынесли приговор двум членам банды, грабившей товарные поезда

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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
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Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
РБК 07:52
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Общество

Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Коммерсантъ 04:37
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
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