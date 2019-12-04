Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиЕдущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября.
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с чего всё началось
Пользователи социальных сетей сняли видео
, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета04:55

Подробнее о событии

По Крымскому мосту прошли тестовые поезда с двухэтажными вагонами

КП - Крым06:48

Тестовые поезда проехали по Крымскому мосту

ИА Крыминформ05:05

Двухэтажные пассажирские вагоны прибыли в Севастополь

Крым 2404:16

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Российская газета04:55

На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд

ТК Звезда04:16

Появилось видео проезда тестового пассажирского поезда по Крымскому мосту

Rambler News Service04:11

Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров

РБК03:51
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РИА Новости 05:04
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На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
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Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
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Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
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Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Радио Комсомольская правда 02 декабря в 11:08
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За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов

Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
3DNews вчера в 06:55
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта терминала на сумму 7,4 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:35
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Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service вчера в 05:37
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Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
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Для безопасного лечения рака предложили использовать биополимеры

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Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
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В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера

Байкал-Daily вчера в 22:59
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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников городской мэрии, сообщает сегодня Генеральная прокуратура РФ.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:42
Авто

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Автоновости дня вчера в 22:26
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
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Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
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Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

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Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
РБК 06:24
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
ТК Звезда вчера в 23:49
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Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

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