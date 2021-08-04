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Экспорт офисной мебели и техники из Москвы вырос в два раза в январе — апреле

Экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.
RT на русском
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, экспорт определенных категорий офисной техники превысил показатель не только 2020, но и 2019 года.
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Наиболее поставляемыми товарами стали комплектующие для мебели, компьютерные кресла с регулировкой высоты и кресла с металлическим каркасом.
Телеканал 360°
По данным центра «Моспром», наибольший объем офисной мебели был поставлен в страны ближнего зарубежья, основная часть в Казахстан — экспорт данного вида продукции составил 3,52 миллиона долларов США.
Телеканал 360°

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