RT на русскомЭкспорт офисной мебели и техники из Москвы вырос в два раза в январе — апрелеЭкспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.RT на русскомКак отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, экспорт определенных категорий офисной техники превысил показатель не только 2020, но и 2019 года.Expert.ruНаиболее поставляемыми товарами стали комплектующие для мебели, компьютерные кресла с регулировкой высоты и кресла с металлическим каркасом.Телеканал 360°По данным центра «Моспром», наибольший объем офисной мебели был поставлен в страны ближнего зарубежья, основная часть в Казахстан — экспорт данного вида продукции составил 3,52 миллиона долларов США.Телеканал 360°Читать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНовости. ЗябликовоДаниловский вестникТелеканал 360°Щербинский ВестникЪНациональная служба новостейЯкиманкаНагатино-СадовникиВечерняя МоскваАБНОрехово-Борисово ЮжноеREGNUMАК&МПодробнее о событииЕфимов: Москва за январь-апрель почти вдвое увеличила экспорт офисной мебели и техникиАгентство Москвавчера в 03:37Москва увеличила экспорт офисной мебели и техникиREGNUMвчера в 03:25Москва в два раза увеличила экспорт офисной мебели и техникиВечерняя Москвавчера в 02:00Москва в два раза увеличила экспорт офисной мебели и техникиДолг.рфвчера в 03:19Экспорт офисной мебели и техники московских производителей вырос вдвоеНациональная служба новостейвчера в 03:06Экспорт офисной мебели и техники из Москвы вырос на 94,3%Телеканал 360°вчера в 03:02Почти вдвое вырос московский экспорт офисной мебели и техники за годИнтерфакс - Россиявчера в 03:21Показать ещёОценить5Поделиться