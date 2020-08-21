Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

ФАН 4 20

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.