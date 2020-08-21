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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАСС09:04
Подробнее о событии
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАСС09:04
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъ09:37
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русском09:30
Телеканал 360°

При ДТП на заднем сиденье в машине Ефремова был пассажир — адвокат

Телеканал 360°09:30
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ru09:13
РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБК10:11
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

РИА Новости09:09

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live2412:52
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У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ru09:13
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ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Газета.Ru14:40

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Весна15:11
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
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