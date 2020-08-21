Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАССвчера в 09:04
Подробнее о событии
РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБКвчера в 10:11
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъвчера в 09:37
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ruвчера в 09:13
Телеканал 360°

При ДТП на заднем сиденье в машине Ефремова был пассажир — адвокат

Телеканал 360°вчера в 09:30
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русскомвчера в 09:30
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАССвчера в 09:04
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

РИА Новостивчера в 09:09

Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ruвчера в 12:59
111

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАССвчера в 20:04
113

Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла за последние 20 лет - ученые

Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза.
ТАСС Наука вчера в 14:00

Состоялся релиз видеоигры Mortal Shell, заявленной как «новый Dark Souls»

Жанр игры Mortal Shell заявлен как «souls-like» (соулз-лайк), так принято называть видеоигры, повторяющие игровые механики серий Demon’s Souls и Dark Souls, созданные японским геймдизайнером Хидэтакой Миядзаки.
ИА Красная Весна18 августа в 14:46
1