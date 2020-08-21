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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАСС09:04
Подробнее о событии
РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБК10:11
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАСС09:04
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русском09:30
Газета.Ru

Ефремов заявил, что мог быть пассажиром в момент смертельного ДТП

Газета.Ru09:14
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ru09:13
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

РИА Новости09:09
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъ09:37

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий
Уфимские Заметки06:47
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Марат Хуснуллин на Партизанской поляне почтил память павших героев

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 21 августа, во время своей рабочей поездки в Брянскую область вице-премьер Марат Хуснуллин побывал на мемориальном комплексе «Партизанская поляна», где почтил память павших героев и возложил цветы к вечному огню.
Земля трубчевская 3213:34

Плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на госиспытания

Москва, 21 августа 2020, 16:38 — REGNUM Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1», вооруженный полноценным танковым 125-мм орудием, отправлен на госиспытания, которые завершатся в 2022 году, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».
REGNUM09:38
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