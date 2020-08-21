Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАССвчера в 09:04
Подробнее о событии
РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБКвчера в 10:11
Телеканал 360°

При ДТП на заднем сиденье в машине Ефремова был пассажир — адвокат

Телеканал 360°вчера в 09:30
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русскомвчера в 09:30
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъвчера в 09:37
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ruвчера в 09:13
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАССвчера в 09:04
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

РИА Новостивчера в 09:09

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»
Дождьвчера в 11:40
5

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ
Коммерсантъвчера в 06:08
3,3K

Тюрьма за поддельный техосмотр. Почему в России покупают ТО

Наказание за продажу и покупку поддельного техосмотра Еще осенью прошлого года президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, который ужесточает административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре.
110km.ruвчера в 07:08

Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъвчера в 10:44
8

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал противникам разработки шихана Куштау, что отправит документы на присвоение этой горе статуса особо охраняемой природной территории, если участники координационного совещания, в числе которых сторонники и противники разработки, не придут к компромиссу.
Интерфаксвчера в 09:44
321

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
41

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
56

Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне

Университетский колледж Лондона (UCL) зафиксировал самую высокую в мире скорость передачи данных, достигнув 178 терабит в секунду — или 178 000 000 мегабит в секунду — при использовании полосы пропускания 16,8 ТГц.
Asteraвчера в 06:20
21

ФСБ сорвала попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Взгляд.ру20 августа в 02:59
2,1K