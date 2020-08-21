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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
Михаил Ефремовактёр
В момент аварии я могу находиться на пассажирском сидении. Об этом может говорить шрам у меня на шее. Если я садился на пассажирское сидение, то перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею.
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАСС09:04
Подробнее о событии
РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБК10:11
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъ09:37
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАСС09:04
Телеканал 360°

При ДТП на заднем сиденье в машине Ефремова был пассажир — адвокат

Телеканал 360°09:30
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ru09:13
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русском09:30
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

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