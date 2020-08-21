Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье
Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
В момент аварии я могу находиться на пассажирском сидении. Об этом может говорить шрам у меня на шее. Если я садился на пассажирское сидение, то перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею.
С чего всё началось
Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАСС09:04
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