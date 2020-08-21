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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил на суде, что он мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии. Господин Ефремов не помнит, что произошло с ним вечером перед и после ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.
ТАССвчера в 09:04
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РБК

Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

РБКвчера в 10:11
ТАСС

Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

ТАССвчера в 09:04
RT на русском

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

RT на русскомвчера в 09:30
Телеканал 360°

При ДТП на заднем сиденье в машине Ефремова был пассажир — адвокат

Телеканал 360°вчера в 09:30
URA.Ru

Ефремов признался, что во время ДТП сидел на пассажирском сидении

URA.Ruвчера в 09:13
Коммерсантъ

Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье

Коммерсантъвчера в 09:37
РИА Новости

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

РИА Новостивчера в 09:09

В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости" Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения.
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