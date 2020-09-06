Ефремов готовится получить восемь лет колонии за смертельное ДТП
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Актер Михаил Ефремов считает, что его посадят на восемь лет за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.В источнике
С чего всё началось
Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ
Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВвчера в 05:00
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