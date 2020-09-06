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Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Ефремов готовится получить восемь лет колонии за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов считает, что его посадят на восемь лет за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВвчера в 05:00
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РБК

Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

РБКвчера в 07:00
StarHit.ru

Михаил Ефремов: «Надеюсь, что колонию, где я буду сидеть 8 лет, назовут моим именем»

StarHit.ruвчера в 12:05
Пятый канал

Ефремов озвучил, какой приговор ожидает от суда

Пятый каналвчера в 09:04
РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новостивчера в 07:31
НТВ

«Если это сделал я»: как менялись заявления Ефремова

НТВвчера в 13:15
Коммерсантъ

Ефремов считает, что получит восемь лет колонии

Коммерсантъвчера в 06:10
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАССвчера в 05:35

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50

Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русскомвчера в 14:47

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
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