Актер Михаил Ефремов считает, что его посадят на восемь лет за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.

С чего всё началось Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии. НТВ вчера в 05:00