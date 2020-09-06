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Фонтанка.Ру
Фонтанка.Ру

Ефремов готовится получить восемь лет колонии за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов считает, что его посадят на восемь лет за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВвчера в 05:00
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НТВ

«Если это сделал я»: как менялись заявления Ефремова

НТВвчера в 13:15
Газета.Ru

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ruвчера в 08:18
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Ефремов считает, что его осудят на восемь лет

RT на русскомвчера в 07:26
РБК

Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

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РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новостивчера в 07:31
Коммерсантъ

Ефремов считает, что получит восемь лет колонии

Коммерсантъвчера в 06:10
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАССвчера в 05:35

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Минздрав подготовил изменения в правила ввоза лекарств

Изменения в правила ввоза лекарств разработаны в связи с необходимостью перехода до 2021 года федеральных министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.
Фармацевтический вестник4 сентября в 07:46

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
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LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Asteraвчера в 06:39
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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