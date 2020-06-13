с чего всё началось

И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые с момента аварии 8 июня прокомментировал спровоцированное им ДТП в Москве и принес извинения семье погибшего Сергея Захарова. 12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт» появилось видеообращение актера.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

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