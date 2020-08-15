Происшествия
ТАССЕфремов может принять участие в заседании суда 18 августа
11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.
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Политика
Путило и Цепкало объявлены в розыск
Бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что в республике на него заведено уголовное дело и что он объявлен в розыск.
Вести.Ru 10:16
Футбол
«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:54
Футбол
«Тамбов» высмеял форму ЦСКА из-за обилия рекламы
РИА Новости 08:32
Экономика
Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой
Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес
Актер Сергей Куницкий мог умереть в 35 лет из-за оторвавшегося тромба
iReactor 13 августа в 08:59
Политика
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости 08:53
Политика
Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.
RT на русском 09:40
Происшествия
В Абхазии найдено тело туристки, упавшей с квадроцикла в реку
Транспорт перевернулся и слетел с обрыва в реку Бзыбь 12 августа В Абхазии найдено тело 22-летней туристки, которая 12 августа во время поездки на квадроцикле упала в реку.
Южные дела 08:46
Политика
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года.
Lenta.ru 08:21
Гаджеты
Redmi выпустит игровой ноутбук на Intel 10 поколения
Discover24 05:07
Общество
Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами якобы возвращение ограничений в городе после 15 сентября.
Российская газета 13 августа в 09:45
Политика
МИД Белоруссии выразил готовность к продолжению диалога с ЕС
Как уточнил представитель белорусского дипведомства, во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому Минск в любых условиях и при любой обстановке настроен на сохранение коммуникации с Евросоюзом.
Аргументы и Факты 09:55
Происшествия
На востоке Москвы потушено факельное горение в одном из жилых домов
Факельное горение в квартире дома на востоке Москвы потушено, газ после прорыва трубы перекрыт.
ТАСС 10:05
Фигурное катание
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАН вчера в 10:02
Армия и оружие
Эксперт The National Interest высоко оценил модернизацию Т-160
Модернизация советских стратегических бомбардировщиков Т-160 с помощью замены всей начинки самолета на современную на десятилетия вперед продлит ему жизнь.
Слово и Дело 05:30
Шоу-бизнес
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
CT news вчера в 13:09
Здоровье
Радий Хабиров выразил опасения по поводу возвращения детей в школы
Власти республики выразили опасения по поводу возможных новых очагов в учебных заведениях после начала учебного года 1 сентября, когда дети пойдут в школу.
Kursk.com 06:21
Политика
Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах
Директор Минского завода колёсных тягачей Алексей Римашевский признал во время встречи с сотрудниками предприятия поражение Александра Лукашенко на выборах президента.
Комсомольская правда 10:43
Общество
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Обновлено в 18:07 Минздрав России сообщил о начале производства вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, пишет ТАСС.
BFM.ru 09:04
Общество
Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября
По информации источника, некоторые семья с детьми получат выплаты перед новым учебным годом.
Лезги газет 04:45
Кино
Звезду «Мстителей» Криса Эванса представили в образе Карателя
Иллюстратор под ником thefunksolbrother опубликовал на своей странице в Instagram серию артов, на которых Эванс представлен в образе Карателя, еще одного персонажа Marvel.
Popcornnews.ru вчера в 01:00
Космос
Что-то необычное пролетело мимо Солнца
Что-то необычное пролетело мимо Солнца 7 августа, сообщает spaceweather.com.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:28