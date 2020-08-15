Происшествия

ТАССТАССЕфремов может принять участие в заседании суда 18 августа

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.
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Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа

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Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа

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Строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК" стартовало в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, объем инвестиций составит около 600 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
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Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.
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Происшествия

В Абхазии найдено тело туристки, упавшей с квадроцикла в реку

Транспорт перевернулся и слетел с обрыва в реку Бзыбь 12 августа В Абхазии найдено тело 22-летней туристки, которая 12 августа во время поездки на квадроцикле упала в реку.
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Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года.
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами якобы возвращение ограничений в городе после 15 сентября.
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МИД Белоруссии выразил готовность к продолжению диалога с ЕС

Как уточнил представитель белорусского дипведомства, во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому Минск в любых условиях и при любой обстановке настроен на сохранение коммуникации с Евросоюзом.
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В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
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Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах

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Чак Норрис записал обращение с угрозами Александру Лукашенко

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Производство российской вакцины от коронавируса стартовало

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Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября

По информации источника, некоторые семья с детьми получат выплаты перед новым учебным годом.
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Звезду «Мстителей» Криса Эванса представили в образе Карателя

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