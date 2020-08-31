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Аргументы недели
Аргументы недели

Ефремов на процессе в Пресненском суде назвал свое последнее желание

Актер театра и кино Михаил Ефремов сегодня на процессе в Пресненском суде назвал свое последнее желание. Ефремов сравнил себя с приговоренным к высшей мере.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".
РЕН ТВ04:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

РИА Новости05:31
RT на русском

Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

RT на русском05:12
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов озвучил последнее желание

Московский Комсомолец04:34
ТАСС

Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни» и рассказал о последнем желании

ТАСС04:52
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

РЕН ТВ04:40
Телеканал 360°

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

Телеканал 360°05:12
Комсомольская правда

Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание в суде

Комсомольская правда04:31

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости04:53
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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Песков допустил передачу Белоруссии опыта по изменению конституции

Отвечая на вопрос журналистов, окажет ли Россия помощь Белоруссии в обновлении конституции республики, если просьба о помощи поступит, пресс-секретарь президента ответил: «Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный».
Парламентская газета07:24
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ru29 августа в 13:25