Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС. По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда.
РИА Новостивчера в 08:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные анонсы 12 августа

Коммерсантъ17:01
Интерфакс

Источник сообщил о стабильном состоянии Ефремова

Интерфаксвчера в 12:39
Lenta.ru

Появились новые подробности о состоянии Ефремова

Lenta.ruвчера в 11:11
ТАСС

Состояние Ефремова стабилизировалось

ТАССвчера в 10:34
РБК

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

РБКвчера в 08:43
РИА Новости

Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы

РИА Новостивчера в 08:32
РЕН ТВ

Ефремов пришел в сознание

РЕН ТВвчера в 10:39

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета9 августа в 23:00
119

Голливуд поддержит и китайского «Саурона», и американского «Дарта Вейдера»

Реальность такова, уверен критик, что пропагандистская война уже закончилась и авторитарные и тоталитарные корпоратисты, глобалисты и милитаристы Голливуда, Вашингтона и Пекина уверенно победили, а люди и искусство кино – проиграли.
ПолитРоссиявчера в 13:44
2

За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности

Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра.
Lenta.ru18:06