ЦСКА планирует не продлевать контракт с полузащитником клуба Дмитрием Ефремовым.

Ефремов не получит от ЦСКА нового контракта

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