Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЕфремов не получит от ЦСКА нового контракта

ЦСКА планирует не продлевать контракт с полузащитником клуба Дмитрием Ефремовым.
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ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым

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СМИ: ЦСКА не продлит контракт с Ефремовым

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ЦСКА не будет продлевать контракт с Ефремовым. Он восстанавливается после разрыва связок колена («Чемпионат»)

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Ефремов не получит от ЦСКА нового контракта

Soccer.ru11:03

Ефремов, скорее всего, покинет ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru11:38
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию пересказа телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
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Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
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Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

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Скворцова назвала средние зарплаты врачей

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На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Водку с ароматизаторами могут запретить в России

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На границе с Украиной работает три пункта пропуска - многосторонние автомобильные пункты "Армянск" и "Джанкой" ("Каланчак" и "Джанкой"), а также двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп".
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Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии

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