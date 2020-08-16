Ефремов не примет участие в ближайшем заседании суда

Аргументы и Факты 2 18

В понедельник должно было состояться рассмотрение жалобы Ефремова на условия домашнего ареста. Рассмотрение дела по существу запланировано на 18 августа. Отмечается, что решение об участии Ефремова будет решаться непосредственно перед заседанием суда.