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Известия
Известия

Ефремов не примет участие в ближайшем заседании суда

В понедельник должно было состояться рассмотрение жалобы Ефремова на условия домашнего ареста. Рассмотрение дела по существу запланировано на 18 августа. Отмечается, что решение об участии Ефремова будет решаться непосредственно перед заседанием суда.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Адвокат Пашаев — о состоянии Ефремова: «Не верить в инсульт могут только моральные уроды»

Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы.
Комсомольская правдавчера в 08:40
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Эхо Москвы

Участие Михаила Ефремова в ближайших заседаниях суда остается под вопросом

Эхо Москвы20:06
РИА Новости

Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

РИА Новостивчера в 14:12
НТВ

Адвокат: в медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

НТВвчера в 12:59
ТАСС

В медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

ТАССвчера в 12:46
Комсомольская правда

Врачи прописали Ефремову постельный режим

Комсомольская правдавчера в 13:32
RT на русском

Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

RT на русскомвчера в 12:32
Коммерсантъ

Адвокат: участие Ефремова в ближайших заседаниях под вопросом из-за здоровья

Коммерсантъвчера в 13:42

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертизавчера в 10:32
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
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Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 07:38
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Лукашенко обратился к народу и отверг проведение повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед собравшимися на митинге в его поддержку в Минске гражданами и заявил, что повторные выборы главы государства проводиться не будут.
Наша версиявчера в 07:58

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

Российский Су-35 погонял в небе американский F-22

Информационные ресурсы сообщают о том, что между российским истребителем Су-35 и американским F-22 мог иметь место некий инцидент, в котором российский боевой самолёт вышел победителем, так как смог несколько раз зайти в хвост американскому боевому самолёту, тем самым продемонстрировав готовность атаковать.
Avia.pro13 августа в 20:01
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