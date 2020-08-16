Ефремов не примет участие в ближайшем заседании суда
В понедельник должно было состояться рассмотрение жалобы Ефремова на условия домашнего ареста. Рассмотрение дела по существу запланировано на 18 августа. Отмечается, что решение об участии Ефремова будет решаться непосредственно перед заседанием суда.В источнике
С чего всё началось
Адвокат Пашаев — о состоянии Ефремова: «Не верить в инсульт могут только моральные уроды»
Позже адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что его клиент перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Из-за госпитализации заседание суда перенесли на 18 августа. Два дня назад Михаила Олеговича выписали из больницы.
Комсомольская правдавчера в 08:40
Подробнее о событии
Адвокат: участие Ефремова в ближайших заседаниях под вопросом из-за здоровья
Коммерсантъвчера в 13:42