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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор". Ефремов также уточнил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу "не".В источнике
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Коммерсантъ

Михаил Ефремов дал показания в суде

Коммерсантъвчера в 16:30
RT на русском

Ефремов объяснил, почему признавал вину в ДТП

RT на русскомвчера в 12:42
Евразия Daily

Ефремов регулярно употребляет наркотики, а вину в ДТП признал с похмелья

Евразия Dailyвчера в 11:46
Газета.Ru

Ефремов объяснил, почему ранее признал свою вину в ДТП

Газета.Ruвчера в 16:00
РБК

Ефремов объяснил признание вины словами «с похмелья был нервным»

РБКвчера в 11:02
РИА Новости

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

РИА Новостивчера в 11:36
ТАСС

Ефремов заявил, что признал вину в ДТП под влиянием похмелья

ТАССвчера в 11:29

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях
РБК20:14

Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Уфимские Заметкивчера в 10:58
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Командующий ВС Саудовской Аравии уволен из-за подозрений в коррупции

«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в тексте указа короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском20:02