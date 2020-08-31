Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Смотрите также
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Летающий автомобиль с человеком на борту испытали в Японии
Публикация певицы Адель в Instagram вызвала восторг пользователей
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Минтруд сообщил о 3,6 млн официально зарегистрированных безработных
Партия президента Черногории победила на выборах в парламент
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
На Украине русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения
Президент Литвы рассказал о санкциях стран Балтии против Лукашенко
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор". Ефремов также уточнил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу "не".В источнике
Подробнее о событии