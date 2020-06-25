Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».