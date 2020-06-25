Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».В источнике
С чего всё началось
Интервью: Эльман Пашаев
А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.
Эхо Москвы23 июня в 15:22
Подробнее о событии
Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова
Вокруг ТВ23 июня в 14:49