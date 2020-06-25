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Lenta.ruLenta.ru

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».В источнике
С чего всё началось

Интервью: Эльман Пашаев

А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.
Эхо Москвы23 июня в 15:22
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости04:33

Адвокат Ефремова: актер готов усыновить детей погибшего Захарова «не по документам»

Слово и Дело04:44

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru04:42

Адвокат опроверг желание Ефремова усыновить внуков жертвы ДТП Захарова

iReactor04:41

Пашаев: Ефремов готов позаботиться о детях Захарова без усыновления

Экономика сегодня04:46

Пашаев объяснил слова Ефремова об усыновлении детей погибшего Захарова

Народные новости04:45

Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Вокруг ТВ23 июня в 14:49

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ruвчера в 11:06
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Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Перед показом первой части фильма зрители смогут ознакомиться с роликом, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о критике в адрес «Унесенных ветром» из-за стереотипного изображения чернокожих персонажей и романтизации довоенного Юга.
Rambler News Service05:35
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В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия00:58
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости19:04
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