Происшествия
Lenta.ruЕфремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».
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с чего всё началось
А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.Эхо Москвы23 июня в 15:22
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«Сделает для них больше, чем родной отец»: зачем Ефремову дети погибшего Захарова
Комсомольская правда07:18
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