Об отказе Ефремова от услуг Пашаева сообщили СМИ со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович. Она отметила, что Ефремов ей и ее коллегам сказал, что недоволен работой своего защитника. "Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил Пашаева журналистам 9 сентября.