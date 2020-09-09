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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Ефремов отказался от услуг адвоката, Пашаев это отрицает

Об отказе Ефремова от услуг Пашаева сообщили СМИ со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович. Она отметила, что Ефремов ей и ее коллегам сказал, что недоволен работой своего защитника. "Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил Пашаева журналистам 9 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Пашаев рассказал, отказался ли от него Ефремов во второй раз

Московский Комсомолец05:36
Известия

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Известия05:51
RT на русском

В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева

RT на русском05:46
РБК

Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг

РБК06:11
РЕН ТВ

«Это глупость»: Пашаев об отказе Ефремова от его услуг

РЕН ТВ05:48
РИА Новости

Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова

РИА Новости05:31
ТАСС

Источник: семья Ефремова занялась поисками нового адвоката для него

ТАСС06:08

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
REGNUM04:20
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Российская газетавчера в 00:17
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Оперштаб сообщил о 5,22 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки

Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,22 тыс. случаев, умерли за сутки 142 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс - Россия03:37
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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