Об отказе Ефремова от услуг Пашаева сообщили СМИ со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович. Она отметила, что Ефремов ей и ее коллегам сказал, что недоволен работой своего защитника. "Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил Пашаева журналистам 9 сентября.

Марина Литвинович российский политик Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.