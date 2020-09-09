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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Ефремов отказался от услуг адвоката, Пашаев это отрицает

Об отказе Ефремова от услуг Пашаева сообщили СМИ со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович. Она отметила, что Ефремов ей и ее коллегам сказал, что недоволен работой своего защитника. "Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил Пашаева журналистам 9 сентября.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
Подробнее о событии
ТАСС

В ОНК рассказали, что Ефремов остался недоволен качеством работы Пашаева

ТАСС10:30
РИА Новости

Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова

РИА Новости05:31
Комсомольская правда

Актер Михаил Ефремов вновь отказался от своего адвоката

Комсомольская правда06:03
Известия

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Известия05:51
RT на русском

В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева

RT на русском05:46
РЕН ТВ

«Это глупость»: Пашаев об отказе Ефремова от его услуг

РЕН ТВ05:48
РБК

Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг

РБК06:11

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
REGNUM10:37
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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