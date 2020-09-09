Ефремов отказался от услуг адвоката, Пашаев это отрицает
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Об отказе Ефремова от услуг Пашаева сообщили СМИ со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович. Она отметила, что Ефремов ей и ее коллегам сказал, что недоволен работой своего защитника. "Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил Пашаева журналистам 9 сентября.В источнике
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
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