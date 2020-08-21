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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
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RT на русском

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

RT на русскомвчера в 15:56
ТАСС

Адвокат Резник не хочет защищать Ефремова пока из дела окончательно не вышел Пашаев

ТАССвчера в 12:11
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфаксвчера в 09:50
Известия

Защитная реакция: почему Михаил Ефремов решил сменить адвокатов

Известиявчера в 13:38
Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°вчера в 13:21
РИА Новости

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

РИА Новостивчера в 11:57
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:17

Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.
Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы
ТАССвчера в 14:40
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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В ООН выразили надежду на оказание надлежащей помощи Навальному

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что ведомство надеется на возможность быстрого и полного выздоровления оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолецвчера в 06:14
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