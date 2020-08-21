Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
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Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
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Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии
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