Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
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Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
С чего всё началось
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.
РИА Новостивчера в 09:46
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