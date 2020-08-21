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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.
РИА Новостивчера в 09:46
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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

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Адвокат Ефремова назвал условие для признания вины

РЕН ТВвчера в 09:24
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Ефремов решил сменить адвокатов

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Пашаев пообещал «не бросать» Ефремова и отметил свой профессионализм

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Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ru20 августа в 10:46
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Врачи направили в Госдуму письмо против «законопроекта Мизулиной»

Группа врачей из Петербурга, Москвы, Казани и других регионов (всего 25 специалистов) направили коллективное письмо в Госдуму против законопроекта Елены Мизулиной, направленной на дискриминацию трансгендеров.
МР7.рувчера в 10:02
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