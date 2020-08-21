Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
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Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
Лично я, понимаете, по состоянию здоровья в суд ходить уже не смогу, но с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова, если кто-то из тех адвокатов, которым я доверяю, будет защищать его.
С чего всё началось
Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова
Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБКвчера в 11:13
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Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии
Телеканал 360°вчера в 13:21