Парк автомобильной техники России приблизился к 53 млн

Парк легкой коммерческой техники, который эксплуатируют россияне, составляет порядка 4,2 миллиона единиц, а на этот сегмент приходится доля в 7,9%. Кроме того, в стране зарегистрированы около 3,8 миллионов штук грузовых автомобилей, что соответствует доли в 7,1%. Что касается автобусов, то на них приходится около 1% российского автопарка или 400 000 единиц.