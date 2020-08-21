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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».В источнике
Генрих Падваюрист
Лично я, понимаете, по состоянию здоровья в суд ходить уже не смогу, но с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова, если кто-то из тех адвокатов, которым я доверяю, будет защищать его.
С чего всё началось
РБК

Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова

Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБКвчера в 11:13
Подробнее о событии
RT на русском

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

RT на русскомвчера в 15:56
Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°вчера в 13:21
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:17
ТАСС

Адвокат Резник не хочет защищать Ефремова пока из дела окончательно не вышел Пашаев

ТАССвчера в 12:11
Известия

Защитная реакция: почему Михаил Ефремов решил сменить адвокатов

Известиявчера в 13:38
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфаксвчера в 09:50
РИА Новости

Адвокат ответил на сообщения о том, что Ефремов пришел в суд пьяным

РИА Новостивчера в 12:31

Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газетавчера в 06:21
1

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
13

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ruвчера в 21:25
92

Парк автомобильной техники России приблизился к 53 млн

Парк легкой коммерческой техники, который эксплуатируют россияне, составляет порядка 4,2 миллиона единиц, а на этот сегмент приходится доля в 7,9%. Кроме того, в стране зарегистрированы около 3,8 миллионов штук грузовых автомобилей, что соответствует доли в 7,1%. Что касается автобусов, то на них приходится около 1% российского автопарка или 400 000 единиц.
Letnews.ruвчера в 12:46
1

Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
25

Следствие проверит сообщения об изнасилованиях женщин в ИВС Белоруссии

Согласно сообщению, в интернете стала появляться информация о пострадавших от сексуального насилия в местах временного содержания женщинах, которые находятся в больницах Гродно.
МонаВиста20 августа в 14:30
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

Ноутбук NEC VersaPro UltraLite type VG оценен $1790

Бренд NEC (принадлежит Lenovo) пополнил ассортимент легких и компактных ноутбуков моделью VersaPro UltraLite type VG (Lenovo), которая при 13,3-дюймовом дисплее весит чуть больше 800 граммов.
Megaobzor.comвчера в 16:35