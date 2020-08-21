Общество
RT на русскомЕфремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».
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с чего всё началось
Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.РИА Новости09:46
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Футбол
«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
СМИ сообщали, что при переходе Кокорина из «Сочи» в «Спартак» к футболисту проявляли интерес сразу несколько европейских клубов, в том числе «Рома».
Коммерсантъ 09:47
Хоккей
«Даллас» обыграл «Калгари» благодаря покеру Гурьянова
«Даллас» обыграл «Калгари» в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3.
Metaratings 01:52
Общество
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости 03:00
Общество
Навального разрешили отправить на лечение в Германию
Медики разрешили перевезти Алексея Навального за границу для оказания врачебной помощи, сообщил заместитель главного врача омской Больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости 18:48
Политика
В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM
Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости" Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения.
REGNUM 19 августа в 05:54
Политика
Bloomberg сообщил об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Bloomberg рассказал об оценке в Кремле возможных последствий ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии.
Дни24 11:38
Наука
Смысл рисунка Леонардо да Винчи поняли спустя 500 лет
На одном из своих рисунков Леонардо да Винчи изобразил человеческое сердце с сетью волокон, которые, по его мнению, согревают кровь.
Новые Ведомости 06:04
Происшествия
В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся
В Москве в ходе конфликта пешеход выстрелил в водителя автомобиля из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД столицы.
Газета.Ru 14:58
Общество
Доктор Мясников осудил поведение Ефремова в суде
Ефремов труслив, чтобы ответить за свое преступление, считает Мясников.
Народные новости 17:46
Политика
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс 16:57
Общество
Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября
Депутат заявляет, что вероятность одобрения осуществления очередных выплат на детей до 16-ти лет высокая.
Evo-rus.com 07:10
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду с шестилетием
Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надежду Пескову с шестилетием.
Дни24 11:31
Общество
Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей
Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live24 12:52
Политика
Светлана Тихановская не будет участвовать в следующих выборах президента Белоруссии
Оппозиционная соперница Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в следующих выборах.
Екатеринбург Онлайн 18:38
Общество
Компании перемещают свои производства из Китая
Опрос аналитической компании Gartner Inc показал, что треть мировых представителей крупного бизнеса перенесла свое производство с территории Китая или собирается сделать это в ближайшее время.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию
Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска.
РБК 15:00
Происшествия
Обстоятельства смерти утонувших девочек установил СК Забайкалья
Забайкальский рабочий 09:29
Футбол
Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
Игроки и тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» по прилёте в Москву на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА были вынуждены добираться до отеля на такси.
RT на русском 14:58
Авто
Водителям объяснили, зачем нужно регулярно снимать подкрылки
Подкрылки, которые защищают колесные арки от грязи и пескоструя, ставят большинство автовладельцев, поскольку польза от них очевидна.
Профиль 09:49
Происшествия
Навального увезли из больницы в омский аэропорт
Оппозиционера Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы в омский аэропорт.
Общественная служба новостей 19:54
Наука
За год Гренландия потеряла рекордное количество льда
За прошлый год из-за таяния льдов Гренландии уровень моря поднялся на 1,5 миллиметра.
Московский Комсомолец 05:52
Общество
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния».
Lenta.ru 12:39
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota выйдет в продажу 31 августа
Как стало известно Daily-Motor.Ru, дилеры начнут принимать заказы на самый дешевый в линейке Toyota кроссовер уже скоро – с 31 августа.
Daily-Motor.Ru 05:13
Экономика
Основные биржевые индексы США закрылись ростом
Основные биржевые индексы США закрылись в плюсе в пятницу, индекс Nasdaq побил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 16:34
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН Коршунова обвиняют в хищении при строительстве СИЗО
Российская газета 15:35
Фигурное катание
Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию
Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском 11:44
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство главного редактора газеты
Задержаны предполагаемые организатор и исполнитель убийства главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова, сообщает СК РФ.
Российская газета 06:56