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Москва 24
Москва 24

Ефремов счел неубедительными доказательства обвинения

Актер Михаил Ефремов счел неубедительными доказательства обвинения. Об этом он заявил на заседании Пресненского районного суда Москвы, на котором проходит слушание по делу о смертельном ДТП с его участием.В источнике
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Москва 24

Ефремов счел неубедительными доказательства обвинения

Москва 24вчера в 13:26
Mockva.ru

Ефремов поддался эмоциям и стал кричать в суде при просмотре видео

Mockva.ruвчера в 09:18
Радио Маяк

Пресненский суд должен приступить к допросу Михаила Ефремова

Радио Маяквчера в 09:51
Агентство Москва

Ефремов счел доказательства обвинения неубедительными против показаний «настоящих мужиков» Кобеца и Гаева

Агентство Москвавчера в 12:17

В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса.
Российская газета04:51
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Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».
Взгляд.ру06:39

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
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