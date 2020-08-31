Ефремов счел неубедительными доказательства обвинения
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Актер Михаил Ефремов счел неубедительными доказательства обвинения. Об этом он заявил на заседании Пресненского районного суда Москвы, на котором проходит слушание по делу о смертельном ДТП с его участием.В источнике
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Ефремов счел доказательства обвинения неубедительными против показаний «настоящих мужиков» Кобеца и Гаева
Агентство Москвавчера в 12:17