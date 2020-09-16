Общество
РБКЕфремов предложил создать российский тюремный театр
Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
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Энергетика
Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году.
Известия 03:40
Экономика
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 15:38
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Sony назвала цены на новую PlayStation
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В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Газета.Ru 12:58
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YouTube запустил аналог сервиса TikTok
Деловое.ТВ вчера в 08:46
Футбол
«Ференцварош» и «Маккаби» вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
«Ференцварош» переиграл загребское «Динамо» и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Матч ТВ 14:55
Армия и оружие
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет США
Военные Венесуэлы сбили самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам.
Невские Новости 02:55
Общество
Новый адвокат Ефремова употреблял допинг и бил жену
Экономика сегодня 09:04
Общество
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:40
Футбол
«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
Футболисты московского "Спартака" с крупным счетом обыграли столичную "Родину", которая выступает в третьем по значимости дивизионе России, в матче группового этапа Кубка России.
РИА Новости 13:54
Политика
Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве.
RT на русском 10:03
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У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын
75-летний Евгений Петросян на старость лет решил похвастаться своим новым наследником от 5-ой супруги, 31-летней Татьяны Брухуновой.
Popcake 10:16
Политика
Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность
Александру Лукашенко будет гарантирована личная безопасность, если он добровольно покинет свой пост.
Евразия Daily 02:34
Происшествия
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском 10:10
Экономика
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей. Выплаты получат порядка 43 млн российских пенсионеров.
Вечерний курьер 08:51
Происшествия
Неизвестные избили в Кузбассе водителя скорой помощи
В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи, пока бригада медиков находилась у пациента.
Российская газета 21:39
Армия и оружие
Решение Минобороны по МРК проекта «Каракурт» поставило «Восточную верфь» в сложное положение
Дополнительно негатива добавляет то, что отказ от контракта на упомянутые МРК от министерства обороны скажется и на процессах модернизации предприятия.
Военное обозрение 07:25
Общество
Вильфанд заявил об аномальном потеплении в четырех регионах России
В ближайшие дни ожидается аномальное потепление в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморской и Амурской областях.
РБК 22:26
Футбол
Газизов впервые прокомментировал интервью Заремы Салиховой
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы, которые вызваны интервью Заремы Салиховой, подруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, для Metaratings.ru.
Metaratings 16:02
Шоу-бизнес
Тарзан удалил видео с признанием в измене Королёвой
Бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей свое признание в измене супруге — певице Наташе Королёвой.
Известия 18:15
Кино
Фото: Мэттью Макконахи примерил костюм Зелёного гоблина из комиксов Marvel
Вашингтон, 16 сентября 2020, 15:01 — REGNUM Интернет-художник Джексон Касперц показал, как бы выглядел Мэттью Макконахи в роли Зелёного гоблина из комиксов о Человеке-пауке.
REGNUM 08:01
Происшествия
В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района
В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета 02:30
Космос
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
Специалисты из NASA и американского метеорологического агентства NOAA назвали декабрь 2019 года стартом нового цикла солнечной активности.
News.ru 05:40
Кино
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Исторический фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля.
Piter.tv 14 сентября в 01:36
Экономика
Больше 1000 кузбасских семей переселят из аварийного жилья досрочно
Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, — написал в своём telegram-канале губернатор Сергей Цивилёв.
НГС.Кемерово 22:21