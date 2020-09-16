Общество

РБКРБКЕфремов предложил создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
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Ефремов заявил о необходимости создания «Российского тюремного театра»

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