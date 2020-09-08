Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора
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Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, прибыл в здание Пресненского суда. По имеющимся данным, ему уже сегодня может быть вынесен приговор. На актере надеты джинсы, рубашка и пиджак.В источнике
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