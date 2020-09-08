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ФАН
ФАН

Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, прибыл в здание Пресненского суда. По имеющимся данным, ему уже сегодня может быть вынесен приговор. На актере надеты джинсы, рубашка и пиджак.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Интерфакс04:09
ТАСС

Ефремова доставили в суд на приговор

ТАСС03:44
РЕН ТВ

Сукачев и Охлобыстин приехали на оглашение приговора Ефремову

РЕН ТВ03:32
Московский Комсомолец

Перед зданием суда во время оглашения приговора Ефремову устроили концерт

Московский Комсомолец05:16
Вести.Ru

На выходе из дома Ефремова встретил вязаный поросенок

Вести.Ru04:10
RT на русском

Ефремов прибыл в суд на оглашение приговора

RT на русском03:58
РИА Новости

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

РИА Новости03:33

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Газета.Ru07:01

В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Устроившая поножовщину в ульяновском «Гулливере» гражданка арестована

Экспресс, сегодня, 6 сентября, в помещении супермаркета "Гулливер" на улице Водопроводной (набережная УлГУ) гражданка нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего с места преступления скрылась.
Ульяновск.Экспресс09:38

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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